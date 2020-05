Prosegue la discesa, più guariti che contagiati nelle ultime 24 ore

Ancona - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono attestati nelle Marche più guariti che contagiati dal Coronavirus. I contagi sono arrivati a quota 6.543, con un aumento di dieci casi, mentre i dimessi e i guariti hanno toccato quota 2.352, aumentando di trenta unità. Nella giornata di oggi si sono registrati cinque decessi di cui il 94,7 percento aveva già patologie pregresse. L'età media dei caduti è over 80.

Ad oggi, quindici persone sono uscite dall'isolamento domiciliare ma ancora 2.922 si trovano in questa situazione. Attualmente i pazienti ricoverati sono 305 in tutta la Regione, di cui 28 in terapia intensiva: sei a Pesaro Marche Nord, 10 ad Ancona Torrette, due a Fermo, due a Civitanova Marche, uno a Jesi, quattro a Camerino, tre a San Benedetto del Tronto. Sono 49 le persone ricoverate in aree per post acuti, 23 a Chiaravalle e 26 all'Inrca di Fermo e 77 quelle in aree semi intensive, con picchi di 47 a Pesaro Marche Nord e 21 ad Ancona Torrette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dei 10 nuovi casi positivi al Coronavirus otto sono stati registrati a Pesaro Urbino (2.675), uno a Macerata (1.068), uno ad Ascoli Piceno (288) mentre nessun nuovo caso ad Ancona (1.837) e Fermo (455). Dall'inizio della pandemia i casi in isolamento domiciliare scendono a 6.016 (216 in meno) di cui 2.442 sintomatici e 3.574 asintomatici: 1.132 ad Ancona (-38), 3.572 a Pesaro Urbino (-147), 848 a Macerata (-13), 293 a Fermo (-6) e 171 ad Ascoli Piceno (-12). Da inizio emergenza le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono oltre 30mila (30.232).