Il giorno che tutti aspettavano è arrivato, nelle Marche 0 contagi da Covid-19

Zero contagi. Si, avete letto bene. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi di positività nelle Marche. A comunicarlo è stato il presidente della Regione Luca Ceriscioli che non ha nascosto la sua felicità per una notizia che aspettavamo da troppo tempo. Ricordiamo che nella nostra Regione da inizio emergenza sono stati registrati 6.718 contagi su 61.923 tamponi analizzati.

