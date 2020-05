Marche, nell'ultima settimana si abbassa l'età dei positivi :il 75% dei casi è under 35

Ieri sono stati effettuati 1.060 tamponi: 717 del percorso diagnosi e 343 del percorso guariti. I nuovi casi positivi rilevati sono 13, cioè 6 in provincia di Ancona, 2 a Pesaro Urbino, 2 a Macerata, 3 a Fermo e 0 ad Ascoli. I dati degli ultimi giorni evidenziano però un abbassamento sensibile dell’età dei positivi: negli ultimi 7 giorni il 75% dei casi è under 35. Si tratta di persone che ora sono in isolamento a casa poiché non necessitano di ricovero ospedaliero.

«È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti - afferma il presidente Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti. E queste regole riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole».