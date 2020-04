«Cari tedeschi, serve un aiuto europeo». Il Comune di Loreto scrive alla gemellata Altotting

La CNA di Zona Sud di Ancona ha lanciato un appello alle città della zona gemellate con le città tedesche perché inviassero una lettera tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione del nostro paese e dell’Europa intera. Occorre mobilitare una massa di risorse economiche per affrontare la crisi e soprattutto la successiva ripresa, che può attivare solo la Comunità Europea. Per tale ragione è necessario l’intervento di tutti per fare pressione sulla comunità tedesca, la più diffidente per il momento, a soluzioni comunitarie ad hoc per risolvere la crisi Covid-19. Loreto è il primo comune che aderisce a questa iniziativa, sottoscrivendo una lettera elaborata dalla CNA e tradotta in tedesco. L’invio da parte dell’amministrazione lauretana al comune di Altotting (gemellato con la città Mariana) avverrà in giornata.

Un’iniziativa partita dalla Zona Sud di Ancona e che si spera venga replicata in tutta la provincia e in tutta la regione. Una iniziativa simbolica ma che ha lo scopo di far conoscere alle tante città tedesche gemellate con quelle italiane lo stato di devastazione sociale ed economica che sta attraversando l’Italia. E’ il tentativo di ottenere, dai sindaci di queste città, una solidarietà che si spinga ad informare i loro cittadini e di influenzare il loro governo.

«La CNA di Zona Sud di Ancona, grazie alla Inlingua di Ancona che ha fornito gratuitamente il suo servizio di traduzione, ha messo a disposizione dei comuni che lo vorranno una lettera tradotta in tedesco dove si fa riferimento alle parole del Santo Padre, parole che richiamano la necessità di affrontare questa difficile prova insieme – commenta Andrea Cantori, segretario della CNA di Zona Sud di Ancona –. Voglio ringraziare di cuore il comune di Loreto e la sua amministrazione perché è stato il primo comune della zona ad aderire alla nostra iniziativa che ora proporremo anche a tutte le altre zone della provincia di Ancona».

