Inrca, gara di solidarietà: solidarietà e vicinanza da imprenditori e attività

Sono molti i gesti di solidarietà per i presidi Inrca parte di molte aziende del territorio: «Una gara - si legge nel comunicato - in cui ogni piccolo contributo è significativo per aiutare a fronteggiare questa situazione emergenziale che anche l’Inrca sta vivendo. Una gara di solidarietà trasversale che ci coinvolge tutti dall’utenza, ai club cittadini, alle fondazioni, alle imprese locali, alle associazioni, agli ordini religiosi. È un momento difficile in cui, più che mai, anche il nostro Istituto ha bisogno di solidarietà e di sostegno. Oggi questa solidarietà è tangibile. Le iniziative di sensibilizzazione avviate dall’Istituto e messe in atto sono state accolte in modo propositivo, con una sentita partecipazione della collettività mediante donazioni, sia in denaro sia in beni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Dalla donazione di pasti agli operatori sanitari che in questo periodo sono in prima linea nei Presidi di Ancona, Fermo ed Osimo, ai bonus carburanti per gli operatori sanitari più direttamente impegnati nei reparti di emergenza, alla donazione di ventilatori polmonari o presidi così preziosi in questo momento, a contributi economici da parte di aziende, associazioni, ordini religiosi e circoli presenti sul territorio:«Non dimentichiamo i cittafini tutti uniti nella volontà di sostenere e aiutare l’Istituto a vincere la sfida del Coronavirus»-