L'Inrca cerca personale sanitario e medici, scarica il bando completo

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID2019, l’IRCCS INRCA, in attuazione della determina n.125/DGEN del 11.03.2020, intende procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a mesi 6, ed eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza Coronavirus, sino al 2020.

L’avviso pubblico è volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di OSS, Personale Sanitario e di Medici disponibili ad essere impiegati ad assolvere attività assistenziale presso i Presidi Marchigiani IRCCS INRCA di Ancona, Osimo e Fermo in relazione all’emergenza COVID-19. L’IRCCS INRCA, ricevuta la manifestazione di interesse, si riserva la possibilità di conferire in via eccezionale un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, che in nessun caso configurerà un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Istituto stesso.

