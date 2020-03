Cresce il numero dei positivi, ma anche dei guariti: 4 marchigiani ora stanno bene

ANCONA - Il Gores ha comunicato l’aggiornamento delle ore 12 dove sono stati ufficializzati altri 2 guariti per un totale di 4 pazienti che ora stanno bene e che sono risultati negativi al tampone. Il dato arriva dopo quello di questa mattina, dove il Gores ha comunicato altri 268 tamponi positivi (2421 il totale).

I numeri provincia per provincia

Se analizziamo i contagi provincia per provincia si può notare come il territorio maggiormente colpito dal virus sia quello di Pesaro-Urbino, con 1249 contagi. Segue Ancona con 676, Fermo con 113, Macerata con 293 ed Ascoli Piceno con 56. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare preventivo sono 4916, dato che comprende anche 484 operatori sanitari. In totale sono 4058 i casi di asintomatici mentre 858 di chi presenta sintomi riconducibili al Covid-19.

Ricoveri in reparto di terapia intensiva

Non meno importante il numero riguardante i ricoveri. I pazienti che si trovano in terapia intensiva nella nostra regione sono 138: 34 all'ospedale di Pesaro, 35 ad Ancona, 10 a Fermo, 9 a San Benedetto, 8 a Civitanova, 15 a Jesi, 6 ad Urbino, 6 a Senigallia e 10 a Camerino.

Ricoveri in reparti di semi intensiva

Sono 122 i pazienti ricoverati in aree semi intensive: 79 a Pesaro, 16 ad Ancona-Torrette, 12 a San Benedetto, 8 a Camerino e 7 a Civitanova.

Ricoveri in reparti non intensiva

Sono 557 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva.

Persone guarite o dimesse

Sono 103 le persone dimesse e 4 quelle guarite (due tamponi negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro)

IN ALLEGATO LA TABELLA COMPLETA

