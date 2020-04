Scendono sotto i 1.000 i ricoverati nelle Marche, in aumento invece dimessi o guariti

ANCONA - E' di 1.660 il totale di pazienti dimessi o guariti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Nell'ultima settimana sono circa 1.500 le persone ritornate nei propri appartamenti dopo il ricovero in ospedale. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati elaborati dal Gores alle ore 12 di oggi, mercoledì 14 aprile 2020. Gli effetti del contenimento del Coronavirus sembrano cominciare a dare gli effetti sperati. I ricoverati sono ora 994 (ieri 1.043), di cui 106 in terapia intensiva, 668 in terapia non intensiva e 220 in area post critica.

In isolamento domiciliare restano 2.103 persone. I contagi ammontano a 5.503, di cui 1.647 nella provincia di Ancona, dietro solo a Pesaro (2.230) e davanti a Macerata (846), Fermo (367) e Ascoli (259), più 154 pazienti residenti fuori regione. I decessi alle ore 12 sono invece 746.

