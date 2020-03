Aumentano i contagi, ma anche i guariti: 8 persone hanno sconfitto il virus cinese

Aumentano i pazienti in terapia intensiva, ma raddoppiano le persone guarite dal Coronavirus: sono 8.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del Gores delle ore 12. Salgono, però, i contagi: siamo a quota 2.569 nelle Marche, di cui 702 nella provincia di Ancona (26 in più in un giorno), seconda solo a Pesaro (1312) e davanti a Macerata (326), Fermo (133) e Ascoli (61).

Salgono a 1030 i pazienti ricoverati, 104 i dimessi, 202 i decessi. Sono 148 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui 42 si trovano a Torrette, dove la situazione sta esplodendo: sono 185 i Covid assistiti nell’ospedale regionale, di cui 17 in area semi-intensiva, 14 al Pronto soccorso, 57 nei reparti non intensivi e 55 in degenza post critica. Sono 4.916 le persone in isolamento domiciliare, di cui 1.096 nell’Anconetano.

