Il campo era chiuso, ma loro rompono il nastro e si mettono a giocare a basket: multati

I cittadini del quartiere hanno avvertito la polizia locale che è intervenuta prontamente sul posto per redarguire e sanzionare i tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, che questo pomeriggio intorno alle 19 stavano giocando a basket in un campetto comunale nei pressi degli Archi, campetto che era recintato e quindi chiuso all'uso.

Divelto il nastro bianco e rosso di chiusura i ragazzi vi si erano recati per giocare; è intervenuta la pattuglia che ha avvertito anche i genitori degli stessi. I tre ragazzi sono stati multati per 400 euro ciascuno per inottemperanza alle normative attualmente in vigore contro la diffusione del covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.