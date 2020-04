Attraversa mezza città per andare in edicola a comprare il giornale: multato dalla polizia

Serrati i controlli della polizia di Ancona nel fine settimana pasquale, finalizzati alle verifiche degli spostamenti nel rispetto delle normative riguardanti la pandemia da Covid19. Sotto la lente d' ingrandimento i punti strategici di ingresso ed uscita della città presidiati da pattuglie che hanno proceduto al controllo di decine di persone ed autovetture. In ausilio alle pattuglie a terra anche l'elicottero della polizia. Al momento, 9 le persone multate, tra cui 5 a bordo di auto. Varie le motivazioni delle sanzioni perlopiù dovute alla mancanza dello stato di necessità dichiarato dall'utente.

È il caso di un signore che, con tanto di cane al seguito ed in auto, è partito da casa a Brecce Bianche per andare a comprare il giornale in corso Matteotti nella sua edicola di fiducia. Nei guai anche il titolare di un negozio agli Archi che, ieri pomeriggio, è stato multato insieme ai due suoi clienti. Il motivo? Era aperto con tavolini e sedie all esterno non osservando il rispetto del l'ordinanza della Regione Marche. Negozio chiuso.