Gioca a carte con gli amici per strada, controllato viene trovato con la droga

Ostra – Ieri pomeriggio i carabinieri di Ostra hanno denunciato un anconetano di 20 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 20enne è stato controllato in una strada di campagna di Ostra mentre era in compagnia di altri due coetanei. I tre stavano giocando a carte, utilizzando un manufatto in cemento come tavolino. Con sé aveva 3,9 grammi di hashish, dentro un pacchetto di fazzoletti. Oltre alla droga è stato trovato in suo possesso un bilancino di precisione.

Il giovane, insieme agli amici, è stato multato di 400 euro per essere uscito di casa senza giustificazioni e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Poi tutti sono stati invitati a rientrare a casa nell'immediato.

