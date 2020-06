Coronavirus, focolaio all’Hotel House: 5 positivi e scatta lo screening 

Un caso positivo al Coronavirus all’Hotel House di Porto Recanati ed è scattata l’attività di screening dei casi di contatto. A farlo sapere è il Gores che, ad oggi, registra 5 positivi nel grattacielo marchigiano.

Infatti una seconda persona è risultata positiva due giorni fa e oggi, dopo l’effettuazione di 41 tamponi, sono emersi altri 3 casi di positività. In tutto dunque sono stati rilevati 5 casi, 3 asintomatici e 2 con sintomi minori. Per i soggetti positivi, attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni, è in programma il trasferimento in strutture sanitarie possano garantire il ricovero in isolamento. Domani si procederà con ulteriori operazioni di screening per mettere in stato di sicurezza sanitaria l’intero stabile e i suoi abitanti.