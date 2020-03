Emanuela e Roberto sfidano l'emergenza, il fitness a casa tua arriva dallo smartphone

SERRA DE' CONTI - Lezioni di "total body" per mantenersi in forma con il sorriso e dimenticarsi, almeno per qualche ora, dell'emergenza coronavirus. E' questa l'idea vincente di Emanuela Merli e Roberto Mingo, che hanno deciso di offrire questo servizio a chi è bloccato in casa e vuole dedicare del tempo alla propria forma fisica.

Emanuela, insegnante di fitness a Moie ed a Serra dè Conti ed il suo collega Roberto, hanno lanciato una piattaforma online per seguire i corsi direttamente dal proprio appartamento. Tramite l'app "Zoom", chiunque potrà iscriversi alle lezioni senza quindi dover rinunciare alla cura del proprio corpo. «L'idea - racconta Roberto Mingo - ci è venuta perché volevamo "conservare" il rapporto tra istruttore e allievo che si perde con una diretta sui social». Oltre 15 persone si sono già iscritte alla prima lezione virtuale, risultata un vero e proprio successo: «Io ed Emanuela utilizziamo un'app che collega tutti in diretta così da ricreare una palestra virtuale in cui tutti i nostri "allievi" sono seguiti con cura e grande professionalità». Le lezioni proseguiranno almeno fino al prossimo 3 aprile, quando speriamo che l'emergenza che stiamo vivendo sarà soltanto un lontano ricordo: «Iscriversi è molto semplice: basterà scaricare l'app, inserire il codice dell'evento e automaticamente si entrerà in diretta con tutti».