Va a trovare il fidanzatino nell'altro Comune: la fuitina costa cara, ma a mamma e papà

Parte da Filottrano e arriva ad Osimo per poter passare qualche ora con il suo fidanzato. La coppia, 17 anni lui e 15 anni lei, è stata pizzicata lunedì da una pattuglia della polizia municipale impegnata nei controlli per il rispetto del lockdown. I fidanzatini erano mano nella mano nei pressi del Foro Boario. «Stiamo solo prendendo una boccata d’aria» hanno detto i ragazzi agli agenti. Incalzati dalle domande però, alla fine la verità è venuta fuori. La ragazza, sfidando la normativa per il contenimento del Coronavirus, era arrivata direttamente da Filottrano. Ha detto che era stata accompagnata da qualcuno, senza però specificare chi. E’ stata riportata a casa da uno dei genitori, contattato dalla stessa pattuglia. Trattandosi di minorenni, la sanzione amministrativa di 400 euro è stata elevata nei confronti dei genitori dell’uno e dell’altro per non aver controllato i ragazzi e aver loro permesso di uscire senza motivi di comprovata esigenza. Complessivamente ieri nel Comune di Osimo sono state elevate 5 sanzioni.

L’Assessore alla sicurezza del Comune di Osimo, Federica Gatto: «Sembra assurdo ma evidentemente la reale dimensione della situazione non viene ancora compresa, soprattutto dai più giovani. Purtroppo oggi le Marche sono state una fra le pochissime regioni in cui i contagi sono aumentati: è necessario continuare a mantenere il distanziamento sociale, evitare comportamenti incivili che minacciano la salute di tutti, ma è necessario altresì limitare al massimo anche le attività concesse, come la spesa alimentare o le uscite all'aria aperta. La drammaticità del momento dovrebbe essere lampante, non ci dovrebbe essere bisogno di sanzioni, la tutela della salute dovrebbe essere una priorità imprescindibile per tutti. Ma evidentemente non è così, per questo le strade e le vie secondarie cittadine continueranno ad essere presidiate e con sempre con maggiore scrupolo da parte delle forze di polizia statali e locali. Ognuno di noi si senta responsabile di cercare di arginare il contagio, rimaniamo a casa dando il buon esempio anche ai più giovani».