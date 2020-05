«Volevo anticipare l’uscita», l’impazienza costa cara: le ultime sanzioni della “Fase 1”

Mancavano poche ore all’inizio della “Fase due” ma l’impazienza è costata cara a tre persone sanzionate ieri dalla polizia municipale di Falconara. Il primo è un 30enne arrivato in città da Jesi per fare una passeggiata in spiaggia. Agli agenti che gli hanno chiesto spiegazioni ha candidamente risposto di aver voluto anticipare l’uscita fuori dal proprio comune. Per lui è scattata la multa di 533euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

. E’ stata invece di 400 euro la sanzione a due pedoni, individuati nel pomeriggio. Il primo, un 21enne residente nella zona del centro di Falconara, è stato sorpreso in via delle Caserme, troppo distante da casa per giustificare l’uscita per l’attività motoria. Il secondo, un 49enne, era arrivato addirittura da Ancona per passeggiare in via Fiume, a poca distanza dalla pista ciclabile che corre attorno all’aeroporto. «Volevo fare una passeggiata», ha spiegato agli agenti, che non hanno potuto far altro che sanzionarlo.