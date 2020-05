Il mercato si svolgerà regolarmente: obbligo di mascherine e controlli capillari dei vigili

Accoglierà tutti i commercianti ambulanti del lunedì il mercato che si svolgerà domani, 18 maggio, lungo via Bixio a Falconara. Il decreto del presidente della Giunta regionale 152 di giovedì 15 maggio, che detta precise misure per la gestione dell’emergenza Covid-19 in materia di artigianato, servizi e commercio, ha fissato proprio per domani l’apertura di gran parte delle attività produttive, pur nel rispetto di tutte le misure prudenziali utili a contrastare l’epidemia Covid-19. Sulla base del decreto l’amministrazione comunale ha rivisto le iniziali limitazioni previste nei giorni precedenti, anche dopo un ampio, articolato e attento esame di tutti gli aspetti connessi con la complessa macchina organizzativa, condotto d’intesa con le organizzazioni territoriali di categoria, ossia Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Ne è seguito anche un accurato sopralluogo, condotto nel pomeriggio di venerdì 16 lungo l’intera via Bixio dalla polizia locale, a cui ha partecipato anche l’assessore al Commercio Clemente Rossi. Dopo le verifiche si è deciso, d’intesa con il sindaco e la Giunta, di consentire il regolare svolgimento del mercato del lunedì per la giornata di domani. Per evitare il rischio di assembramento dei frequentatori sono stati disposti ricollocazioni e spostamenti dei banchi di vendita, in particolare nei tratti di via Bixio in cui questi erano, come da programma ordinario, collocati in doppia fila, ma con distanziamenti appena sufficienti. Gli spazi sono stati ridefiniti per adeguarsi alle nuove regole dettate dall’emergenza. Si è fatta molta attenzione a non invadere le vie cittadine, che già soffrono normalmente di costrizioni e intasamenti e sono stati utilizzati spazi vuoti, altri occasionalmente disponibili e, parzialmente, alcune limitate zone delle piazze cittadine.

«E’ un segnale che si vuole dare alla città di incoraggiamento, di rilancio e di ripresa con rinnovata energia – dice l'assessore Rossi – in particolare del settore dei servizi commerciali, vero motore della vita cittadina». Sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina nell'area di mercato e si raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le norme di precauzione e distanziamento per operatori e utenti. Una task force composta da agenti della polizia locale, volontari del gruppo comunale di protezione civile e funzionari comunali sarà presente fin dalle prime ore del mattino di domani, al fine di regolare l’ordinato afflusso degli ambulanti e dei cittadini. Gli stessi operatori sono invitati a seguire le indicazioni che verranno date e ad agevolare le operazioni nell'interesse e per la salvaguardia di tutti. Proseguiranno, come di consueto, i mercati di mercoledì a castelferretti e quello di giovedì in centro città.