Una passeggiata in famiglia alla spiaggiola, arrivano i carabinieri e scatta la multa

Non hanno resistito al bel sole di oggi ed hanno deciso di rilasciarsi facendo una passeggiata pasquale a Numana. Tutto questo in un periodo normale non sarebbe stato niente di strano ma. vista l'emergenza coronavirus e le misure retrittive in vigore anche oggi, ha causato alla famigliola il rimprovero dei carabinieri ed una multa di 400 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I componenti della famiglia, papà mamma e 2 figli, sono stati poi fatti allontanare dalla zona e sono dovuti rientrare nel loro appartamento.