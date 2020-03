Coronavirus, il secondo contagiato ad Ancona è un ex sindaco: è in isolamento

E' un ex sindaco dell'hinterland anconetano il secondo paziente della provincia dorica contagiato dal Coronavirus. L'uomo nei giorni scorsi aveva manifestato febbre alta e problemi respiratori e per questo aveva deciso di recarsi al pronto soccorso di Osimo per effettuare i controlli. Il tampone effettuato nelle scorso ore ha dato esito positivo e per lui, personaggio molto noto in tutto il territorio, è scattata la profilassi con il ricovero in isolamento. L'uomo si trova attualmente all'ospedale regionale di Torrette in condizioni giudicate dai medici non gravi. (IN AGGIORNAMENTO)

Intanto è di questa mattina la triste notizia della prima vittima del Coronavirus delle Marche. Si tratta di un anziano di 88 anni con patologie pregresse, deceduto all'ospedale Santa Croce di Fano. Era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone.