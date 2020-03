«Andiamo a fare una passeggiata», ma i carabinieri scoprono la droga nell’auto

Ai carabinieri che li hanno fermati a Corinaldo per un controllo i ragazzi fermani hanno candidamente risposto: «Stiamo facendo una passeggiata». Non solo erano tre a bordo della Opel Corsa e si stavano spostando per un motivo non essenziale, ma nel vano porta oggetti avevano nascosto due involucri contenenti 12,6 grammi di hashish oltre a 240 euro in contanti. Il 19enne che era alla guida è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Tutti e tre risponderanno anche di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

A Senigallia i carabinieri hanno sorpreso due persone a bordo di uno scooter con una dose di marijuana. Oltre ad essere denunciati per inosservanza dei provvedimenti, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

