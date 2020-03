Mascherine e assicurazione per i dipendenti: la ditta chiude e i sindacati applaudono

La ditta chiude per l'emergenza Coronavirus, distribuisce mascherine alle famiglie dei dipendenti e stipula un'assicurazione per coprire i lavoratori dal rischio di infezione. Anche i sindacati applaudono l'iniziativa della ASK di Monte San Vito, specializzata nella fornitura di sistemi acustici.

I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Ancona plaudono l’operato della ditta ASK di Monte San Vito per le misure intraprese a fronte dell’emergenza Coronavirus. «Tante volte siamo stati critici, sempre nel rispetto dei ruoli, e magari ci troveremo a farlo nuovamente - scrivono i sindacati dei metalmeccanici -. Oggi, per onestà intellettuale, ci sentiamo invece di lodare pubblicamente il comportamento di quest’azienda che, oltre a decidere di fermare le produzioni fino al 3 aprile, come indicato dal decreto emanato dal Presidente del Consiglio (decreto che tante aziende stanno cercando di forzare per aggirare l’obbligo), ha distribuito mascherine alle famiglie dei propri dipendenti e allo stesso tempo ha stipulato un’assicurazione per coprire i lavoratori dal rischio di infezione da Covid 19».

«Noi pensiamo - concludono Fim Fiom e Uilm territoriali - che in questa fase siano i gesti concreti a fare la differenza».

LIVE CORONAVIRUS - BERTOLASO POSITIVO, CERISCIOLI IN QUARANTENA

DAL FALSO SOCIO ALLA SPESA FAKE, PIOGGIA DI DENUNCE

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

MAXI SEQUESTRO DI RESPIRATORI AL PORTO