Tutti i contagi, Comune per Comune: 65 positivi in più nell'anconetano in un giorno

In un giorno, 65 contagiati in più. Il Coronavirus continua a diffondersi nella provincia di Ancona: i tamponi positivi sono passati da 369 a 434, secondo i dati forniti dal Gores e aggiornati alle 12 di oggi, 20 marzo 2020. Le informazioni riguardano i pazienti che sono in quarantena nel proprio domicilio o che sono ricoverati all’ospedale. Altri 18 casi in più ad Ancona (da 131 a 149) che resta la terza città marchigiana più colpita dal Covid, dopo Pesaro (497 casi) e Fano (185). Nella provincia dorica, il secondo Comune più critico resta quello di Senigallia con 43 casi, seguito da Falconara (38) e Jesi (37). Altri 4 positivi ad Osimo (28), seguita da Fabriano (18) e Montemarciano (16). Dieci casi a Castelfidardo, 9 a Chiaravalle.

I CONTAGI NELLA PROVINCIA DI ANCONA:

Ancona 149, Senigallia 43, Falconara Marittima 38, Jesi 37, Osimo 28, Fabriano 18, Montemarciano 16, Castelfidardo 10, Chiaravalle 9, Loreto 7, Sassoferrato 7, Trecastelli 6, Belvedere Ostrense 5, Cupramontana 5, Camerano 5, Monte San Vito 5, Maiolati Spontini 4, Polverigi 4, Camerata Picena 4, Castelbellino 4, Monsano 3, Santa Maria Nuova 3, Rosora 2, Barbara 2, Cerreto d'Esi 2, Corinaldo 2, Offagna 2, Agugliano 2, Arcevia 4, Castelplanio 1, Mergo 1, Monte Roberto 1, Numana 1, Ostra 1, Serra dè Conti 1, Sirolo 1, Staffolo 1, Castelleone di Suasa 0, Filottrano 0, Montecarotto 0, Morro d'Alba 0, Ostra Vetere 0, San Marcello 0, Serra San Quirico 0, San Paolo di Jesi 0.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE DEL 19 MARZO 2020

TRAGICO BOLLETTINO: ALTRI 17 DECESSI, 5 ANCONETANI

CERISCIOLI SCRIVE A CONTE: «MANDATECI MEDICI E INFERMIERI»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni AnconaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati