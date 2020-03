Sanificazione degli accessi ai mercati e supermercati, il programma degli interventi

ANCONA - E' in corso da parte di AnconAmbiente il servizio di sanificazione straordinaria delle aree adiacenti e prospicenti agli ingressi dei servizi e degli esercizi di tipo “food”, disposto dal Comune. E' stato predisposto l'intervento quotidiano di sanificazione degli accessi alle seguenti aree (con annessi servizi) ad uso pubblico:

-Marcato Collemarino sud

-Mercato delle Erbe

-Mercato Maratta

-Mercato piazza d'Armi

-Centro scambiatore Bus e farmacia del Piano (piazza Ugo Bassi)

-Stazione Centrale FFSS

-Sede comunale centrale

-Poste centrali

-Sede Polizia locale

I prossimi interventi

«A giorni alterni verranno effettuati i medesimi interventi nelel aree adiacenti e prospicienti agli ingressi delle attività “food” (supermercati):

Tigre- corso Amendola, Conad- Corso C.Alberto, Si con te- corso C.Alberto, Coop- corso C.Alberto, Supermercato Pigliapoco- via Fiorini, Si superstore Collemarino- via Bignamini, Si Market Srl- via Caduti del Lavoro, Coop- via dell'Artigianato, Lidl- via Flaminia, Dico spa- via Flaminia, Oasi- via G.Pastore, maxi Coal Archi- via Mamiani, Coal- via Manzoni, Coop- via Maratta, Si con te-via Matteotti, Coop- via Montagnola, Dico Spa- via Montagnola, Si con te- via Monte Priore, Si con te- via Piave, Eurospin- via Primo maggio, Coal- via Sacripanti, Coal- via San Martino, Si con te- via Tavernelle, Simply- via Tenna, Conad- via Tiziano, Coal- via Torresi, Conad- via Trieste, Maxi Coal- via Tronto, Dico Spa- via Valenti, Coop-via Vallemiano.

«Gli operatori di AnconAmbiente- spiega l'assessore all'Ambiente Michele Polenta- utilizzano una soluzione igienizzante tipo “saniform” a base di sali quaternali di ammonio. Questo prodotto distribuito nelle aree di accesso ai servizi menzionati, dove la gente sosta in fila in attesa del proprio turno, sanifica e igienizza ed è del tutto innocuo. Gli operatori adottano una modalità di dispersione adeguata a garantire tutti gli standard di sicurezza. La sanificazione all'interno degli ambienti è di competenza dei gestori».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.