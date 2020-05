Migliorano i dati nelle Marche, i dimessi o guariti a quota 4.147

Nelle Marche continua ad aumentare il numero dei dimessi ed i guariti mentre scendono i ricoveri. Secondo la tabella odierna del Gores su 6.718 casi positivi da inizio emergenza (+2 rispetto a ieri) 1.468 sono in isolamento domiciliare (-86), 4.147 sono i dimessi/guariti (+88), mentre i ricoverati scendono a 107 (-1). Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 13 in terapia intensiva (quattro ad Ancona Torrette, due a Fermo, una a Jesi, tre a Camerino e tre a San Benedetto del Tronto), 12 in aree semi intensive (cinque a Camerino e sette ad Ancona Torrette) e 42 in aree per post acuti (16 a Chiaravalle, nove a Macerata e 17 all'Inrca di Fermo). Sono 157 le persone dimesse dagli ospedali ed oggi ospitate in strutture territoriali (40 a Galantara di Pesaro, 11 a Fossombrone, 60 a Campofilone di Fermo, 40 a Villa Fastiggi di Pesaro e sei a Chiaravalle). Dei due nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore uno proviene da fuori regione mentre l'altro e' stato rilevato in provincia di Macerata dove ora i contagi sono 1.117. Contagi zero oggi invece a Pesaro Urbino (2.740), Ascoli Piceno (290), Fermo (469) e Ancona (1.870). In attesa dell'aggiornamento serale le vittime registrate nelle Marche sono 996. I casi/contatti in isolamento domiciliare, infine, sono 3.582 (2.170 asintomatici e 1.412 sintomatici) tra cui 371 operatori sanitari: 664 ad Ancona, 2.048 a Pesaro Urbino, 631 a Macerata, 178 a Fermo e 61 ad Ascoli Piceno. Dall'inizio dell'epidemia le persone in isolamento domiciliare sono 32.971.

