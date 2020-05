Impennata dei dimessi o guariti nelle Marche: +261 in 24 ore

ANCONA - Impennata dei guariti dal Coronavirus nelle Marche. Secondo la tabella odierna del Gores infatti i dimessi dalle strutture ospedaliere che stanno completando il percorso di guarigione in strutture territoriali o nelle proprie abitazioni ed i guariti sono complessivamente 3.379, 261 in piu' rispetto a quelli registrati ieri. I dimessi ospitati in strutture territoriali attualmente sono 187 (78 a Campofilone di Fermo, 43 a Villa Fastiggi di Pesaro, 40 a Galantara di Pesaro, 7 a Chiaravalle e 19 a Fossombrone).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 2.142 (-254), mentre quelli ricoverati 173 (-4) di cui 17 in terapia intensiva: sei ad Ancona Torrette, due a Fermo, due a Civitanova Marche, uno a Jesi, tre a Camerino e tre a San Benedetto del Tronto. I ricoveri in aree semi intensive sono invece 49 (cinque a Civitanova Marche, due a Camerino, due a Fermo, 23 a Pesaro Marche Nord e 17 ad Ancona Torrette), mentre quelli in aree per post acuti 51 (24 a Chiaravalle, cinque a Macerata, 22 a Fermo). I contagi complessivi da inizio emergenza sono 6.678: degli 11 in piu' registrati nelle ultime 24 ore se ne rilevano uno in provincia di Pesaro Urbino (che sale a 2.731), otto ad Ancona (1.867), due a Macerata (1.105) e zero a Fermo (458) ed Ascoli Piceno (290). Le vittime, in attesa dell'aggiornamento serale del Gores, sono 984. I casi/contatti in isolamento domiciliare sono 4.881 (2.884 asintomatici e 1.997 sintomatici) tra cui 623 operatori sanitari: 949 ad Ancona, 2.904 a Pesaro Urbino, 740 a Macerata, 165 a Fermo e 123 ad Ascoli Piceno. Da inizio epidemia le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 31.660