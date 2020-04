Cresce la speranza, aumentano guariti e dimessi: gli aggiornamenti al 1° aprile

Il Gores ha trasmesso la scheda relativa alla situazione generale, aggiornata alle 12 di oggi, e gli esiti delle indagini di laboratorio delle ultime 24 ore.

Vicina quota 4000 contagi nelle Marche: siamo a 3962 (in un giorno, 137 in più su 573 tamponi analizzati) di cui 1174 nella provincia di Ancona (+58), seconda solo a Pesaro (1722) e davanti a Macerata (506), Fermo (263), Ascoli (224) e 73 extraregione. Salgono a 1152 i pazienti ricoverati, di cui 189 a Torrette e 49 all’Inrca, ma continuano ad aumentare i pazienti guariti (29) e quelli dimessi (210). Restano alti i decessi: 477 (di cui 6 residenti fuori regione).

Sono 6904 le persone in isolamento domiciliare: scendono a 1942 quelle nell’anconetano. Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva sono 168, mentre sono 828 quelli in terapia non intensiva e 156 quelli ricoverati nell'area post critica.

