Contagi ancora in calo, aumentano dimessi e guariti: in 2177 ce l'hanno fatta

Arrivano ancora dati confortanti dal Gores: sono 23 i nuovi positivi nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, su 1.033 tamponi analizzati, uno soltanto nella provincia di Ancona dove i contagiati ammontano a 1814. In altre parole, è positivo un tampone ogni 45.

Nel complesso, salgono a 6.298 i marchigiani infettati dal Coronavirus, ma continuano a svuotarsi gli ospedali (-12 ricoveri in un giorno, da 457 a 445, di cui 46 in terapia intensiva) e ad aumentare il numero di chi ce l’ha fatta: altre 24 persone sono guarite o sono state dimesse nelle ultime 24 ore e il totale ammonta a 2.177. Il numero dei decessi, però, è molto elevato: 916 hanno perso la vita per complicanze legate al Covid.