Costa Magica in arrivo, spedizionieri doganali in allarme: «Vogliamo rassicurazioni»

L’atteso arrivo della Costa Magica, la nave con a bordo 130 componenti dell’equipaggio infettati dal Covid, ha suscitato apprensione in porto. Gli spedizionieri doganali, con il presidente del Consiglio territoriale Mario Pierangeli, hanno inviato una lettera con richieste di chiarimenti all’Autorità portuale, alla Capitaneria di porto, alla Guardia di Finanza, all’Ufficio delle Dogane e all’Ufficio di Sanità Marittima esigendo «rassicurazioni circa il fatto che l’approdo non interferisca con la consueta attività portuale, indispensabile per garantire i traffici che ancora residuano in questa difficile fase».

Nella missiva si fa presente che «nell’area prospiciente al previsto ormeggio della nave è attualmente operativo il Pif (Punto di ispezione frontaliero) all’interno della struttura del Garbage Group, dove vengono giornalmente effettuati controlli veterinari su prodotti di origine animale (pesci, molluschi, crostacei freschi o congelati) provenienti da Paesi terzi e destinati alla grande e piccola distribuzione. Vengono movimentati pertanto in tale area circa 30-50 container/camion a settimana. In particolare, si chiede che venga comunque garantito l’accesso dei mezzi destinati ai controlli Pif, l’accesso all’area scanner, l’accesso agli spazi dei terminal container per eventuali visite doganali, controlli sanitari e quant’altro indispensabile per fornire un celere servizio di sdoganamento. Non ci soffermiamo a richiedere le dovute cautele relativamente alle misure di sicurezza sanitaria che riteniamo siano state attentamente valutate».