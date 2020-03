Croce Gialla, va avanti la raccolta farmaci per l’ospedale del Kenya

ANCONA - Nonostante l’allarme legato al diffondersi del Coronavirus e la penuria di certi prodotti come disinfettanti in genere e mascherine va avanti presso la sede della Croce Gialla di Ancona in via Ragusa la raccolta farmaci per il North Kinandop Catholic ospedale che si trova a circa 120 km da Nairobi in Kenya.

Tutto il materiale raccolto a fine marzo verrà portato a Milano da dove partirà nel giro di qualche giorno per il Kenya assieme ad un gruppo di medici che andranno proprio ad operare in questa struttura. Oltre ai farmaci di qualsiasi natura antidolorifi e antibiotici compresi fanno sapere i volontari della Croce Gialla di Ancona servono pannolini per bambini dato che in questa struttura ospedaliera è presente anche un reparto pediatrico dove i pannolini sono particolarmente richiesti. Materiale che come detto può essere conferito presso la sede della Croce Gialla di Ancona.