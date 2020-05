Dodici mosse per rilanciare il turismo, la ricetta dei socialisti che diventerà emendamento

Da una conference call e una serie di consultazioni del Senatore socialista Riccardo Nencini con operatori turistici sono emerse alcune proposte, condivise e messe a punto con il fondamentale contributo di Moreno Pieroni, assessore al Turismo e Boris Rapa, consigliere regionale della Regione Marche, membro della commisione turismo e attività produttive. Nencini le presenterà sotto forma di emendamenti al prossimo decreto per il rilancio post emergenza sanitaria. Si tratta di un pacchetto omogeneo per il settore più a rischio, il comparto turistico del Paese, che vale il 12% di Pil.

Le proposte

-Imposte sugli immobili turistico ricettivi (IMU, IMI,IMIS, ecc) strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.; Esenzione per il 2020, riduzione per i due anni successivi.

-Versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurazione obbligatoria, ecc.... Sospensione fino al 31 dicembre 2020 e rateizzazione dopo il 1 gennaio;

-Credito di imposta per locazioni e fitto ramo azienda, per strutture turistico ricettive alberghiere extralberghiere, impianti termali, Centri benessere, ecc.;

-Bonus vacanze: Credito d’imposta, limitatamente ai periodi d'imposta 31.12.2020 e 31.12.2021;

-Possibilità di detrazione dall'imposta lorda dovuta delle spese per vacanze in Italia fino a percentuale da definire e con un ragionevole tetto per persona di 500 €;

-Canoni demaniali marittimi ed idrici con finalità turistico-ricreative, sportive e diporto nautico.Finanziamento a fondo perduto per la sanificazione. Sospensione versamento canoni senza applicazione di sanzioni ed interessi, da versare o in un’unica soluzione o con rateizzazione in rate bimestrali a partire da marzo 2021;

-Riduzione di fatturato. Credito d’imposta 50% della riduzione del fatturato delle strutture turistiche ricettive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 rapportati alle stesse mensilità del 2019, 2018 e 2017;

-Mutui: Periodo più lungo di sospensione (fino al 31.12.2020) ed espressa previsione che la scadenza del mutuo sia traslata in avanti per un periodo corrispondente alla sospensione;

-Estensione a tutte le professioni turistiche, sia ordinistiche che non, delle misure di aiuto previste dal DL 18/2020 e l’introduzione per gli anni fiscali 2020-2021 di un regime forfettario per redditi inferiori a € 100.000, senza limite di concorso con reddito da lavoro dipendente e senza limiti di beni strumentali;

-Indennizzo (non credito d’imposta) per imprese e professionisti del settore su differenziale negativo registrato per i mesi 2020 sul 2019;

-Estensione e attivazione immediata della Cassa Integrazione (CIG) in deroga per tutte quelle aziende del settore turismo alle quali non si applicano gli ammortizzatori sociali esistenti e la semplificazione della procedura di accesso alla CIG-CIGS-FIS per le aziende a cui si applicano tali strumenti, oltre al necessario prolungamento della cd “disoccupazione” per i lavoratori stagionali del comparto turistico non riassunti;

-Interventi di indennizzo a fondo perduto alle aziende e ai lavoratori autonomi che abbiano subito danni rilevanti diretti.

La ripresa sarà complicata e difficile ma la priorità è e resta il lavoro, il nostro paese ha le capacità per riprendersi noi socialisti siamo da sempre dalla parte dei lavoratori e delle imprese con un impegno e proposte concreti.