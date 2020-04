Dalle cravatte alle mascherine trendy, ce n'è per tutti i gusti: «Colorate e fantasiose»

Dalle cravatte alle mascherine “trendy”. Anche il Cravattificio Dorico, storica realtà artigianale anconetana, presente dal 1963, ha deciso di riconvertire la produzione per dedicarsi alla fabbricazione di mascherine ribattezzate Happy Face, realizzate con tessuti d’alta qualità, comode, pratiche e coloratissime.

«Una nota di leggerezza in un momento molto triste - dice il titolare Marco Carignani -. L’idea è nata quando ci siamo dovuti fermare per l’emergenza Coronavirus. Ci siamo detti: cosa possiamo fare per la comunità? Il pensiero è subito andato alle mascherine che facciamo in seta per renderle più comode e gradevoli. D’altronde, nella fase-2 è probabile che entreranno a far parte della nostra quotidianità: diventeranno un accessorio indispensabile. Così abbiamo deciso di puntare sulla produzione sartoriale e sulla qualità: ne facciamo diverse per uomo, donna e bambino e sono in grado di coniugare protezione e allegria».

Sì perché le Happy Face hanno capacità filtrante grazie alla cucitura della seta con il Tnt, il tessuto-non-tessuto, utilizzato anche per le mascherine chirurgiche. Inoltre, sono lavabili a mano con qualsiasi igienizzante e possono essere utilizzate più volte. «Chi le acquista spende un po’ di più, ma resta soddisfatto perché la durata è molto più lunga e c’è un’ampia gamma di scelta». Nella storica sede di via del Commercio 12, infatti, sono disponibili varie fantasie multicolor, consultabili nel catalogo dell’azienda, ed esiste anche una versione per bambini. «Ne abbiamo prodotte a migliaia - sottolinea Carignani - perché ci sono arrivate richieste perfino dall’estero».