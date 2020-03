«Decisione sofferta, ma tuteliamo tesserati e personale»: chiude il gruppo di palestre

L’emergenza Coronavirus spinge altri titolari e gestori di palestre a chiudere temporaneamente i battenti. Dopo la Eschilo Conero Wellness anche il gruppo dei centri sportivi “Corpus” ha deciso di interrrompere le attività dalle 13 di oggi.

Con una nota sulla propria bacheca Facebook i titolari hanno comunicato a soci e non che: “dalle ore 13:00 del 9 marzo 2020 i centri sportivi corpus chiuderanno fino a data da destinarsi. Le giornate di chiusura verranno recuperate alla fine di ciascun abbonamento! Inutile specificare quanto questa decisione sia sofferta e soprattutto ragionata, ma riteniamo prioritario tutelare la salute dei nostri tesserati, degli operatori del centro e delle persone che ci sono vicine nel quotidiano. Certi della vostra Comprensione, l’augurio e quello di rivederci in palestra per tornare ad allenarci insieme il prima possibile Comunicheremo tempestivamente sui social ogni sviluppo!!!!!!”