La coppia si apparta, denunciati per violazione delle leggi anti-contagio

Questa notte, verso le 5,10, gli agenti delle Volanti della polizia di Ancona hanno notto e controllato un’auto sospetta parcheggiata nei pressi del cimitero del Pinocchio. Dentro c’era una coppia, 2 anconetani di 45 anni.

Dopo averli identificati, hanno spiegato agli agenti di aver passato la serata insieme, per poi appartarsi per passare un po’ di tempo in intimità. Un comportamento contrario alle norme di condotta relative al contenimento del contagio da Coronavirus. Per questo sono stati entrambi denunciati.