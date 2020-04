In 5 a bordo di un'auto e negozi aperti come se nulla fosse, ancora multe agli irrispettosi

Serrati controlli della polizia nelle ultime 24 ore per verificare gli spostamenti nel rispetto delle normative riguardanti la pandemia da Coronavirus. Sotto la lente d' ingrandimento i punti strategici di ingresso ed uscita della città, presidiati da pattuglie che hanno controllato decine di persone ed autovetture.

Fino a stamane, 9 cittadini sono stati multati, tra cui 5 a bordo di un'auto oppure il caso di 3 romeni che, ieri pomeriggio, sono stati fermati in via Bocconi a bordo di una macchina, mentre si stavano recando presso un supermercato per fare la spesa. Guai anche per il titolare di un negozio di vicinato del centro cittadino, multato insieme ai 2 suoi clienti in quanto ieri sera, intorno alle 21, era ancora aperto, violando l' ordinanza della Regione Marche. I poliziotti hanno poi chiuso il negozio.