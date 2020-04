Un "viaggio" in centro per comprare le sigarette: scatta la maxi multa

Da via Flaminia era arrivato fino in centro in auto per comprare le sigarette: gli agenti della polizia locale l'hanno pizzicato quest'oggi nel cuore della città. Non trovando la giustificazione valida, hanno sanzionato l'anconetano con una multa da 400 euro.

Sono proseguiti anche nella giornata di oggi i controlli della Polizia locale dorica: sono stati oltre 300 e hanno riguardato 115 veicoli e 181 attività commerciali, oltre a persone e parchi, dove l’accesso resta vietato.