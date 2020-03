Esce di casa per fare spesa al supermercato, ma a scrocco: doppia denuncia

Nella sola giornata di ieri 24 persone sono state denunciate dai carabinieri, nel territorio provinciale, per il mancato rispetto dell’ordinanza del Governo contro la diffusione del Coronavirus. Di queste, 7 nel Comune di Ancona.

Controllati 437 cittadini e 280 esercizi pubblici. C’è chi non si limita ad uscire di casa senza motivo, nonostante l’emergenza, ma ne approfitta pure per fare spesa a scrocco, come nel caso di un 52enne fabrianese che è stato sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di Jesi: vista la modica cifra della merce (12 euro) è stato solo denunciato, sia per il furto, sia per la presenza in un Comune diverso dal suo. Un giovane di Belvedere Ostrense, invece, è stato pizzicato dai carabinieri a Moie in sella alla sua moto nuova di zecca: «L’ho comprata a febbraio, volevo provarla», si è giustificato il giovane, a cui non è stata risparmiata la denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Guai anche per un uomo che a Senigallia girovagava per la città alla ricerca di una wi-fi libera.

Nei giorni scorsi, diverse persone sono state denunciate ad Osimo perché avevano portato a lavare l’auto. A Fabriano, tre giovani dovranno fare i conti con la giustizia: uno è stato trovato alla guida ubriaco, con un tasso alcolemico di 1,08 g/l, mentre due ragazzi di Matelica sono stati segnalati alla Prefettura perché erano in possesso di 4,6 grammi di marijuana. Infine, a Castelfidardo sono stati denunciati un sorvegliato speciale e un pregiudicato che passeggiavano insieme, come se nulla fosse.

CORONAVIRUS LIVE

