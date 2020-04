Centinaia di controlli a persone e negozi, solo 3 multe: Camerano comune responsabile

«I cameranesi stanno collaborando in maniera responsabile e disciplinata, rispettando con accortezza le direttive del Governo e della Regione Marche sulle misure di contenimento del Covid19». Lo dice l'assessore Costantino Renato dopo aver analizzato i dati dei controlli della polizia locale. Infatti, su circa 120 controlli di veicoli e persone e 130 sopralluoghi negli esercizi commerciali, in soli 3 casi le motivazioni addotte non sono state ritenute valide o non sono state date, tanto che si è provveduto ad effettuare la denuncia. Multe in questi casi perché avvenuti prima dell’entrata in vigore dell’ultima direttiva del governo che prevedeva l’arresto fino a tre mesi.

Dunque le strade di Camerano sono vuote, non ci sono assembramenti e si esce solamente per necessità oggettive. «Qualche piccola eccezione negativa c’è stata prima dell’Ordinanza della Regione Marche del 19 marzo, ma dopo queste date non abbiamo più avuto particolari criticità» ha rimarcato Renato.

