Container per salme vicino ai mezzi del 118: «Il personale è a rischio contagio»

«Rischio contaminazione per il personale del 118». A segnalarlo è una Rsu locale che in una mail indirizzata all’Asur Marche, alla direzione generale di Torrette e ai carabinieri del Nas, denuncia la situazione in cui lavorano i dipendenti della Potes (Postazione territoriale emergenza sanitaria) di Torrette. Nel mirino ci sono i percorsi Covid dell’ospedale e un container per salme posizionato nei pressi dell’uscita dei mezzi di soccorso, ma che fin qui non è mai stato necessario utilizzare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«A seguito di una segnalazione da parte degli operatori - riporta la mail - si è rilevato che i percorsi Covid individuati dall’Azienda Ospedali Riuniti, relativi sia al passaggio di salme che di pazienti provenienti da aree ospedaliere, interne ed esterne, transitano di fronte alla porta della Postazione territoriale di emergenza sanitaria e al magazzino della scorta di materiali di maxiemergenza. Si fa notare che dalla giornata del 1° aprile 2020 a fianco dei mezzi del 118 utilizzati quotidianamente per l’emergenza territoriale è stato posizionato un container refrigerato per il contenimento delle salme Covid positive, nel caso l’obitorio aziendale non riesca a sopperire alle esigenze. Questo si va a sommare ad una situazione già precaria dal punto di vista igienico-sanitario, dato che gli attuali locali della Potes sono adiacenti allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dall’ospedale. Questi passaggi rischiano di esporre a contagio tutto il personale che è costretto a frequentare lo stesso percorso: si richiede pertanto di trovare un tragitto alternativo che non esponga il personale al rischio di contagio ovvero al riposizionamento della Potes di Torrette e della scorta di materiali maxiemergenza in un’area più sicura».