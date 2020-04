Lettera Rsu, l'ospedale rassicura: «Spiego perché gli operatori 118 lavorano in sicurezza»

«Rischio contaminazione per il personale del 118» si leggeva in una lettera firmata da un Rsu locale in una mail indirizzata a varie istituzioni sanitarie, tra cui la direzione generale di Torrette. Ed è proprio dal dottor Roberto Papa, della direzione medica ospedaliera degli Ospedali riuniti e responsabile camera mortuaria, che arriva una chiara smentita sul fatto che gli operatori siano in pericolo.

«Primo quel percosso davanti alla porta della Postazione territoriale di emergenza sanitaria non è stato attivato in occasione della pandemia perché esiste da almeno 20 anni: le salme sono sempre passate per quel corridoio. Per quel che riguarda le salme dei morti da Coronavirus, si applicano una serie di cautele indicate dal Ministero, cioè il paziente deceduto che abbia respirazione e motricità cessate, non è fonte di dispersione del virus in ambiente. Dunque premesso che il deceduto non è contagioso, noi comunque applichiamo una serie di cautele: il transito della salma, a cui viene anche applicata una mascherina, avviene dentro un sacco chiuso e imbevuto di alcol».

Poi però c’è il discorso del container dedicato ai cadaveri che però, lo conferma Papa, è vuoto. «Di fronte ad un così crescente numero di decessi, il container è un atto dovuto. E’ vero è situato nella piazza che insiste vicino al 118, ma al momento non ospita nessuna salma. Inoltre, mentre il percorso dal reparto alla camera mortuaria prevede un passaggio di fronte alla porta del postazione territoriale del 118, quando si dovesse collocare nel container, il percorso non prevederebbe lo stesso passaggio davanti alla porta».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma se dunque gli operatori del 118 non rischiano nulla, come mai c’è paura? «Ci siamo già interessati perché, se dovesse essere necessario e credo lo sia, faremo un incontro mirato con il 118 volto a rassicurarli su tutto».