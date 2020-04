Coronavirus, nelle ultime 24 ore zero contagi nel sud delle Marche

Zero contagi a sud della regione, appena quattro al centro ed undici al nord. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del Gores Marche. I contagi infatti sono saliti a 6.127 ossia 16 in più rispetto a ieri su 510 test effettuati nelle ultime 24 ore: 1.799 ad Ancona (+3), 2.439 a Pesaro Urbino (+11), 999 a Macerata (+1), 423 a Fermo (=) e 279 ad Ascoli Piceno (=). A questi se ne aggiunge uno proveniente da fuori regione. I pazienti ricoverati sono 725 (-1), i dimessi/guariti sono 1.933 (+9), le persone in isolamento domiciliare 2.585 (+3) mentre i decessi, in attesa dell'aggiornamento serale, sono 884.

Tra i ricoveri quelli in posti letto di terapia intensiva restano 58: otto a Pesaro Marche Nord, 17 ad Ancona Torrette, tre a Senigallia, sei a Fermo, cinque a Civitanova Marche, tre a Jesi, uno a Urbino, sei a Camerino, sei a San Benedetto del Tronto e tre all'Inrca di Ancona. I ricoveri in aree semi intensive sono 151 (+4) con punte a Pesaro Marche Nord, 65 e Ancona Torrette, 47 mentre quelli in aree post critiche 226 (+1) principalmente collocati a Galantara di Pesaro, 60 e a Campofilone di Fermo, 60. Le persone in isolamento domiciliare salgono a 8.210 (4.696 asintomatici e 3.514 sintomatici) compresi 1.217 operatori sanitari: 1.851 ad Ancona, 4.669 a Pesaro Urbino, 1.010 a Macerata, 406 a Fermo e 274 ad Ascoli Piceno. Dall'inizio dell'epidemia 26.802 persone sono state (o lo sono tuttora) in isolamento domiciliare.