Il sindaco di Agugliano su Facebook: «Contagi in aumento, dovete restare in casa»

Dieci casi positivi e 22 persone in quarantena. Aumentano i contagi ad Agugliano. Ad annunciarlo è il sindaco Thomas Braconi con un aggiornamento su Facebook.

«Avevo comunicato alcuni giorni fa i dati epidemiologici del nostro Comune riferiti al 1° aprile - riferisce il primo cittadino -. Come avevo scritto allora, non è il momento di abbassare la guardia adesso perché la strada è ancora lunga e l'evoluzione delle situazione dipenderà da tutti noi e dai nostri comportamenti. I dati di questa mattina (7 aprile) ci confermano questo: 22 persone in quarantena (erano 9), tra le quali si registrano 10 casi positivi (erano 3). Solo facendo ciascuno di noi la nostra parte ce la faremo. State a casa per il bene di tutti».

MANCANO I CAMICI, PARTENZA A SINGHIOZZO PER LE UNITA' ANTI-COVID

IL GORES: SCENDONO I POSITIVI, MA ANCHE I TAMPONI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SI APPARTANO PER AMOREGGIARE, STANGATA PER DUE GIOVANI