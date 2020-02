Pazienti affetti da Coronavirus, migliorano le condizioni dei ricoverati a Torrette

Arrivano notizie rasserenanti dai pazienti affetti da Coronavirus ricoverati all’ospedale di Torrette: nessuno di loro sarebbero in pericolo di vita. Cinque dei 6 soggetti infettati dal Covid-19 sono infatti assistiti nel presidio regionale: 4 di loro si trovano nella Sod di Malattie Infettive, in uno dei due reparti evacuato e dedicato ai pazienti da tenere sotto osservazione in isolamento.

Vengono monitorate con più attenzione le condizioni dell’anziano di Fano ricoverato in Rianimazione: la prognosi è riservata, ma nemmeno lui sarebbe in pericolo di vita.