Comune, stop a tutti gli uffici: limitazioni per quelli essenziali

A causa dell'emergenza epidemiologica in atto, l'Amministrazione ha adottato misure più restrittive rispetto a quelle precedentemente stabilite, disponendo la chiusura dei servizi non essenziali. Da oggi sono perciò garantite solo attività indifferibili quali

Servizio di Stato civile: la registrazione di denunce di nascita e morte

lunedì- sabato, orario 9-12,30 ;

il Servizio di Protezione civile,

il Servizio Di Polizia locale,

la Segreteria generale e Attività Istituzionali

Servizio Anagrafe

per residenze– solo Dichiarazioni via mail o via Pec

per certificati– solo Richieste via mail o via Pec

indirizzo mail: info@comune.ancona.it

indirizzo pec: servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it

Per informazioni ore 09.00 - 13.00: tel. 071/222.2231 – 071/222.2234

Per informazioni generali si rinvia al sito istituzionale: www.comune.ancona.gov.it o al numero verde 800653413 o 071.2224343 - Ufficio Relazioni con il Pubblico