Coronavirus, apre il Centro Operativo Comunale: «Verifichiamo la piena operatività»

JESI - Nessun allarme, ma la precauzione chiesta dalle istituzioni ha portato il Comune di Jesi ad aprire, domani, il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione legata al coronavirus. Lo spiega lo stesso sindaco Massimo Bacci, con un post sulla pagina Facebook del Comune.

«Benché ad oggi non vi sia alcuna situazione di allarme per il nostro territorio relativamente al Coronavirus, ho convocato per domani mattina (lunedì 24 febbraio) il Centro Operativo Comunale per verificare la piena operatività nel caso in cui dovessimo mettere a disposizione delle Autorità Sanitarie le attività di prevenzione e informazione alla cittadinanza».