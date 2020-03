La Cisl al fianco del personale medico e sanitario: «Salvaguardiamo la loro salute»

«La CISL medici delle Marche, esprime piena e completa solidarietà a tutti i colleghi che da giorni si stanno prodigando negli ospedali, negli ambulatori specialistici e dei medici di famiglia, per fare fronte e combattere, con impegno dedizione e professionalità, la diffusione del “coronavirus”- Sars Co V2». La nota è stata diffusa dallo stesso sindacato. «La CISL medici delle Marche si augura per tutti i professionisti, che stanno operando nelle varie strutture e rischiano di contrarre il virus, siano previste, in tutte le strutture sanitarie, dotazione adeguate di presidi necessari alla salvaguardia della propria incolumità».

«Il lavoro dei medici e di tutto il personale sanitario per difesa dal virus è di fondamentale importanza per proseguire nella lotta nel rallentare e fare cessare la diffusione del virus stesso- prosegue la nota a firma del segretario Gabriele Brandoni- per ogni medico che si ammala, difatti, si riduce la capacità di operare sia nell’ importante lavoro di prevenzione che nella cura dei cittadini che possono essere contagiati. La CISL medici, continuerà ad affiancare i colleghi in questa importante missione e verificherà che la salvaguardia della loro salute sia garantita».