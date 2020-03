Cisl Funzione Pubblica: «più risorse per la sanità marchigiana»

Il Ministro della Salute Speranza conferma quanto da tempo richiesto dalla Cisl Fp: «Si ai tamponi in Sanità per tutti ed è obbligo dotare personale sanitario di adeguati dispositivi di protezione. In partenza verifica della applicazione della normativa e diffide a tutte le strutture pubbliche e private per l'applicazione del Protocollo. Necessario assumere nuovo personale e stabilire nuovi percorsi di stabilizzazioni».

Il Protocollo Nazionale, firmato ieri sera tra il Ministero della Salute ed i sindacati è fondamentale nei contenuti perché conferma quanto da settimane la Cisl Fp Marche sostiene in ogni sede, ovvero:

Tutto il personale sanitario esposto in via prioritaria deve essere sottoposto ai tamponi , a tutela del lavoratore e dei pazienti;

Le Aziende sono obbligate a fornire i lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale per poter svolgere l'attività;

Assicurare tutte le dovute operazioni di sanificazioni ai luoghi di lavoro;

Stabilire adeguati standard di protezione coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza ed implementando la valutazione dei rischi in ogni luogo di lavoro;

Implementare i percorsi di sorveglianza sanitaria per il personale sanitario, con particolare riferimento al personale che assiste pazienti Covid;

Piano massiccio di assunzioni di personale sanitario con stabilizzazioni dei precari che coraggiosamente stanno affrontando questo difficile momento nelle corsie.

La Cisl Fp Marche, insieme a Cgil e Uil, invierà nelle prossime ore una lettera a tutte le strutture pubbliche e private per verificare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza diffidando, con appositi esposti unitari le strutture inadempienti, e tutelando in ogni sede i lavoratori.

E' necessario altresì che la Regione non si limiti a ringraziare gli eroi della Sanità Marchigiana, ma come chiesto dalla Cisl nei giorni scorsi, stanzi risorse aggiuntive per riconoscere l'enorme sforzo e professionalità di professionisti che quotidianamente rischiano di ammalarsi per il bene dei pazienti.