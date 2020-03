Cibo per cani e spesa a 30 chilometri da casa, anziano denunciato

FALCONARA - Nella rete dei controlli da parte della polizia locale di Falconara è finito un 83enne, fermato attorno alle 11.40 mentre viaggiava in direzione Chiaravalle per rientrare nella sua abitazione.

L’uomo ha spiegato di essere partito al mattino da Morro d’Alba per raggiungere il capoluogo, dove ha acquistato articoli per animali. Tornando a casa si è fermato in un supermercato di via Marconi per fare la spesa. Acquisti che avrebbe potuto fare a poca distanza da casa, come raccomandato dalle autorità, senza affrontare un viaggio di circa 30 chilometri. Per lui è scattata la denuncia.