Controlli nelle imprese, arriva la check-list della Regione

Per il rispetto della sicurezza Covid 19 dei lavoratori all'interno delle imprese, la Regione Marche sta mettendo in atto una serie di controlli e di verifiche. Nelle prossime ore verranno effettuate ispezioni mirate a campione o su segnalazione e a tal fine è stata predisposta una check list. Il modulo sarà utile sia alle imprese, per comprendere se sono a norma rispetto alla sicurezza sanitaria, che ai lavoratori, perché li rende ulteriormente consapevoli rispetto ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro. SCARICA IL MODULO IN ALLEGATO.

