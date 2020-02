Il Coronavirus continua a propagarsi nelle Marche, primo caso positivo ad Ancona

Continuano ad arrivare aggiornamenti dal Gores che poco fa ha reso noto il risultato di altri 2 tamponi risultati positivi al test del Coronavirus nelle Marche. Uno nella provincia di Pesaro-Urbino (ed è il 23°) e uno, numero 24, nella provincia di Ancona. Salgono dunque a 24 i tamponi positivi, 23 a Pesaro Urbino e uno nella provincia di Ancona.

«Tengo fede all’impegno di comunicarvi tutte le informazioni in tempo reale, anche se non sempre positive, perché, come già detto, credo che ognuno debba avere la possibilità di valutare tutte le notizie e riconoscere così, evitandole, le fake news, che creano preoccupazione e angoscia immotivata - ha ribadito il presidente delle Marche Luca Ceriscioli - Ricordo che i cittadini che dovessero avere dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non devono recarsi al pronto soccorso o negli studi dei medici di medicina generale, ma devono telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)». Intanto la regione intera resta col fiato sospeso in attesa di sapere cosa cambierà a partire da domani rispetto l'ordinanza restrittiva firmata dal presidente Ceriscioli l'altro giorno.