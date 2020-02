Coronavirus, uno dei 6 positivi è studente di liceo: «Ho fatto bene a chiudere le scuole»

E’ giovanissimo uno dei 6 casi conclamati di Coronavirus nelle Marche e si tratta di uno studente di liceo scientifico della provincia di Pesaro Urbino. Lo ha confermato il presidente delle Marche Luca Ceriscioli a margine della Conferenza di Area Vasta 4 a Fermo, dove era insieme all’assessore regionale Fabrizio Cesetti e convocata dal presidente Paolo Calcinaro. «Anche per questo ho fatto bene a tenere chiuse le scuole» ha ribadito proprio Ceriscioli (GUARDA VIDEO COMPLETO), riferendosi all’ordinanza di chiusura delle attività scolastiche in tutto il territorio regionale. Una contro ordinanza in realtà, in risposta alla decisione del Tar che, poco prima, aveva sospeso la prima ordinanza con cui il numero 1 della regione aveva blindato le Marche come misura preventiva per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Intanto restano 6 i casi positivi nelle Marche, tutti della provincia di Pesaro-Urbino. Mentre in tutte le provincie marchigiane ci sono quasi 100 persone in isolamento domiciliare fiduciario, di cui 34 sintomatici, distribuiti in tutte le provincie marchigiane: 41 nella provincia di Pesaro-Urbino, 20 nella provincia di Ancona, 17 in quella di Macerata, 5 nella provincia di Fermo ed 11 in quella di Ascoli Piceno.

Intanto il direttore della sanità regionale Nadia Storti ha ribadito come serva attenzione, ma nessuna paura, anche perché tutti i 6 positivi delle Marche provengono da fuori e non si registrano focolai nelle Marche (GUARDA IL VIDEO).